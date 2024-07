Sanremo: stasera all'auditorium Franco Alfano la leggenda del jazz e del soul Dee Dee Bridgewater (Foto e Video)

Alla Sanremo Sumer Symphony sta per arrivare la seconda e attesissima star internazionale della stagione pronta a salire sul palco dell'Auditorium Franco Alfano questa sera alle 21.30.

Dee Dee Bridgewater, leggenda vivente del jazz e del soul, si esibirà per la prima volta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Vincitrice di Grammy e Tony Awards, nel corso della sua lunga poliedrica carriera ha costantemente gettato ponti tra i diversi generi musicali. Con la sua voce potente e la sua presenza magnetica ha incantato gli appassionati di musica in tutto il mondo e si prepara a regalare un'esperienza indimenticabile al pubblico di Sanremo.

Vocalist, attrice, educatrice, produttrice, attivista, Dee Dee Bridgewater in oltre 40 anni ha affiancato alla sua straordinaria carriera musicale quella di attrice di teatro, imprenditrice e ambasciatrice FAO, tutto sempre ai massimi livelli. La regina del Jazz contemporaneo in queste settimane sta girando l'Italia con una serie di date, alternando esibizioni con orchestra ad altre con il suo quartetto, composto da donne di straordinario talento.

‘We exist!’ è un grido di battaglia e una riflessione su un viaggio in atto. Trasformando evocativi brani di protesta come "Mississippi Goddam", "Trying Times", "The Danger Zone" e altri, il quartetto di Dee Dee Bridgewater (che proporrà anche al concerto di venerdì alcuni brani) collega il passato e il presente, mostrando “quanta strada abbiamo fatto e quanta strada dobbiamo ancora fare”.

Un aspetto centrale nell'impegno dell'artista che racconta “È tempo di sottolineare l'importanza delle donne musiciste/strumentiste nel mondo del jazz. Per decenni la scena musicale jazz è stata dominata dagli uomini e spesso è stata un luogo molto tossico per le donne, con una abbondanza di sessismo e molestie sessuali. Voglio riconoscere con le mie azioni che le donne sono potenti, senza competere. E voglio creare uno spazio sicuro per le donne, dove le nostre voci e somiglianze regnano, e siamo visibili. In Italia questa posizione mi sembra particolarmente importante”.

Alla direzione del concerto il M° Angelo Valori impegnato anche nella date di Roma, Carpi, Cagliari, Bari con la giovane ensemble Medit Orchestra. Al compositore, direttore d'orchestra e musicista le lodi di Dee Dee Bridgewater che sottolinea: “Lo spettacolo con l'Orchestra incorpora il progetto ‘We exist!’ nella sezione ritmica, devo lodare il nostro direttore, Maestro Angelo Valori, per avere consentito a Carmen Staaf (mio direttore musicale/pianista/tastierista), Rosa Brunello (basso verticale/elettrico), e Evita Polidoro (batteria) di far parte della compagine orchestrale. Questo dimostra la sua fiducia in me e il suo sostegno per quello che sto facendo, e la fiducia che i miei musicisti possano gestire il lavoro e guidare l'orchestra ritmicamente”.

Il concerto di stasera proporrà un repertorio orientato al jazz che attinge a brani scritti da Abbey Lincoln, Kurt Weill e ad una selezione basata su ‘J’ai deux amours’, l'album francese dell'artista pubblicato nel 2005, che deve il titolo alla canzone interpretata da Josephine Baker. Nel 2008, per questo progetto, Dee Dee è stata insignita del prestigioso titolo francese di “Commandeur Dans l’Ordre des Arts et des Lettres” e in seguito anche di quello di “Officier de la Légion d’Honneur”.

I biglietti e gli abbonamenti sono disponibili in prevendita sul sito www.sinfonicasanremo.it, sul sito e nei punti vendita di Liveticket sparsi per tutta Italia. Per chi desidera acquistarli oggi è possibile recarsi al chiosco ‘Info point’ davanti al Cinema Centrale in via Matteotti a Sanremo dalle 17.30 alle 19.30 oppure direttamente alla biglietteria dell’Auditorium Franco Alfano di Sanremo a partire dalle 20.