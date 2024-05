Bordighera: l'attività della piscina 'E. Biancheri' riprende regolarmente, l'Asl ha dato l'ok

In risposta a recenti segnalazioni di presunte problematiche igienico-sanitarie negli spogliatoi della piscina di Bordighera, My Sport aveva comunicato la temporanea sospensione delle attività.



"Nella giornata odierna - spiega Gianluca Argiolas - Referente Liguria Ponente di My Sport -, un'addetta delle pulizie è stata trasferita al pronto soccorso per un problema di salute non correlato alle attività lavorative presso la piscina, come confermato dal verbale medico. Fortunatamente, l'addetta sta bene. A seguito di un controllo accurato effettuato dall'ASL, che non ha rilevato problematiche igienico-sanitarie, My Sport è lieta di annunciare la riapertura delle attività".