Waterfront, Pd di Ventimiglia: "Chiarire le opere straordinarie a beneficio della collettività"

"Sulla pratica del waterfront la maggioranza sembra marciare divisa. Rivedendo, peraltro, in modo difficilmente comprensibile alcune delle sue stesse proposte quale, ad esempio, quella, condivisa e condivisibile, di portare in discussione in via preliminare un regolamento relativo agli oneri e ai contributi straordinari. Da parte nostra, sottolineando ancora una volta il nostro favore agli investimenti e alle opere che contribuiscono allo sviluppo della città, riteniamo di dover ribadire che, prima di definire eventuali volumi e avviare trattative con gli enti preposti, sia necessario chiarire in modo preciso e definitivo quali saranno le opere straordinarie a beneficio di tutta la collettività richieste al soggetto promotore" - interviene così il circolo Pd di Ventimiglia sulla questione waterfront che, al momento, ha diviso l'opinione della maggioranza.

"Rilanciamo, quindi, la nostra proposta: interventi importanti sulle scuole pubbliche della città e costruzione di un palazzetto dello sport" - propone il Partito Democratico a Ventimiglia.

"Un’amministrazione efficiente avrebbe, in questo senso, già proceduto da mesi a formalizzare con atti amministrativi, più che con vuote chiacchiere, le sue intenzioni" - sottolinea il circolo Pd di Ventimiglia.