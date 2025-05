Waterfront, Lega Ventimiglia: "Abbiamo portato proposte migliorative, non ci si può astenere su una pratica di tale portata"

"Abbiamo portato proposte migliorative nella delibera, che prevede già ricadute di interventi pubblici dal valore di 25 milioni di euro per tutte le aree di Ventimiglia" - fa sapere il direttivo della Lega Ventimiglia parlando dell'approvazione, in consiglio comunale, della variante al piano urbanistico comunale. "La Lega, ferma e coerente con la posizione che ha sempre assunto sin dall'insediamento di questa amministrazione sullo sviluppo di Ventimiglia, in particolare sul progetto di rigenerazione urbanistica riguardante il Waterfront e il Campus di Nervia, esprime profonda soddisfazione per il lavoro svolto dal sindaco, dall’assessore all’urbanistica, dal dirigente, dal funzionario e da tutta la maggioranza nonché da chi, tra i banchi delle minoranze, ha compreso che non era il momento delle divisioni, votando questa pratica che è la variante urbanistica più importante della storia di Ventimiglia" - commenta la Lega - "Ci onoriamo di sostenere il sindaco Flavio Di Muro, che entrerà nella storia unitamente a tutta l’Amministrazione come colui che ha portato a termine l’iter di una pratica dal valore di 200 milioni di euro, l’investimento privato più importante di tutta la Regione Liguria, motivo per cui il sindaco stesso ha di recente accompagnato i proponenti dal presidente Bucci in persona, che ha sposato in pieno il progetto. Regione che, adesso, sarà chiamata ad esprimersi nel prosieguo dell’iter procedurale".

"Purtroppo rileviamo come il consiglio comunale non abbia trovato l’unanimità su questa pratica, con i consiglieri del Partito Democratico che hanno ritenuto di astenersi ma astenersi su questo provvedimento significa astenersi sullo sviluppo dell’intera città di Ventimiglia, sui nuovi posti di lavoro, sull’indotto economico e sulla nuova occupazione che un progetto di tale portata porterà, sull’idea di Ventimiglia che guarda al futuro come città internazionale" - sottolinea -"Non ci si può astenere su una pratica di tale portata, certamente non chi pensa di poter amministrare un comune. Chi non si assume le proprie responsabilità e, se del caso, i propri rischi, secondo noi, e probabilmente secondo la maggioranza dei cittadini, non può candidarsi a ricoprire ruoli di governo cittadino".

"Per ciò che attiene ai dibattiti sul regolamento sul contributo straordinario, possiamo affermare senza essere smentiti che questi non ci hanno mai riguardato: abbiamo sempre avuto chiara la posizione che questa pratica fosse la più importante della storia di Ventimiglia. Il regolamento sul contributo straordinario riguarda questo e tanti altri casi che anche nel passato sono stati approvati senza la necessità di avere un regolamento ad hoc" - afferma - "La Lega, naturalmente, non si sottrarrà a compartecipare alla stesura di un regolamento, ma ribadiamo che su questa pratica abbiamo sempre chiesto di accelerare, indipendentemente della presenza o meno del regolamento, e siamo orgogliosi di aver mantenuto il punto con il senso di responsabilità che si addice alla prima forza di governo di questa amministrazione".