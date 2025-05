Waterfront a Ventimiglia, Gabriele Amarella (FI): "Attivare tavoli di lavoro e confronto"

"Riteniamo indispensabile e fondamentale che vengano attivati tavoli di lavoro e confronto tra la parte politica e tecnica e, soprattutto, che noi consiglieri veniamo aggiornati costantemente sul percorso e sull'iter perché il nostro scopo è di andare a definire, nel dettaglio, il regolamento del contributo straordinario e ad andare a individuare con chiarezza le opere pubbliche a beneficio della città" - ha dichiarato il consigliere comunale di maggioranza di Forza Italia Gabriele Amarella nel corso dell'ultima seduta del consiglio comunale a Ventimiglia durante la discussione sulla variante al piano urbanistico comunale.

"Forza Italia riteneva più opportuno, per una questione di trasparenza e di opportunità, che venisse regolamentato prima il contributo straordinario e poi la variante" - ha sottolineato Amarella - "Ricordo che il regolamento del contributo straordinario non è solo per MDC ma anche per tutti quegli imprenditori locali che sono anni che investono, creano posti di lavoro in città e fanno girare l'economia a Ventimiglia. Abbiamo più volte chiesto alla politica, all'assessore Catalano, al sindaco Di Muro e ai tecnici e ci è stato risposto: 'non è propedeutica alla pratica della variante'".

"Per Forza Italia era solo una questione di trasparenza e, soprattutto, di rispetto per gli imprenditori locali" - mette in chiaro Amarella - "Allora ci siamo detti per atto di responsabilità sosteniamo ugualmente un'opera strategica per il futuro di questa città, un atto di responsabilità che da sempre ci contraddistingue perché Forza Italia è un partito responsabile e che ha come stella cometa il bene della città di Ventimiglia. Il voto del gruppo di Forza Italia a questa proposta di variante al progetto waterfront sarà sicuramente favorevole e noi sosteniamo sicuramente un'opera strategica per il futuro della nostra Ventimiglia. E' un atto di responsabilità. Non essendo tuttologi, il nostro auspicio è un continuo confronto e una condivisione che chiediamo da più tempo. Come partito ci impegneremo in prima persona sul regolamento del contributo straordinario mentre su opere di urbanizzazione avanzeremo sicuramente le nostre proposte".