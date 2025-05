Waterfront e Borgo del Forte Campus, Ventimiglia approva la variante al piano urbanistico comunale

Approvata in consiglio comunale a Ventimiglia la proposta di variante al piano urbanistico comunale (PUC) ai sensi dell'articolo 44 legge regionale 36/97 per la modifica della disciplina urbanistica dei distretti DT1 e DT6 e degli ambiti A.CE.RP.2 E A.CE.AR.3, finalizzata alla previsione di un complesso ricettivo e residenziale in zona porto-Scoglietti (waterfront Borgo del Forte) e un polo servizi in area Campasso (Borgo del Forte Campus), adozione dell'ex articolo 38 comma 2 LR 36/97. Hanno, infatti, votato favorevolmente sia la maggioranza che la minoranza ad eccetto dei consiglieri comunali del Partito Democratico Vera Nesci e Alessandro Leuzzi che si sono astenuti.

"E la pratica clou dell'ordine del giorno ma direi che è la variante urbanistica più importante della storia di Ventimiglia" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Va a generare 198 milioni di euro di investimento privato con un impatto economico in fase di sviluppo, grazie a un effetto moltiplicatore di 2,8, di 564 milioni di euro e con una previsione occupazionale tra i 500 e i 600 lavoratori annui in media. Sono un vanto per Ventimiglia rispetto ad altri comuni della Liguria e italiani. Non capita tutti i giorni di ricevere proposte di questo calibro. Noi ci dobbiamo far trovare pronti e come amministrazione ci siamo fatti trovare pronti. E' sicuramente un'emozione presentare questa delibera, è un'emozione portarla oggi perché festeggiamo quasi due anni di mandato di questa amministrazione. Due anni in cui non abbiamo perso tempo su questa pratica. Abbiamo iniziato l'iter con un impulso a un parere necessario sulla messa in sicurezza del terreno retrostante il porto per poi avviare e recepire pareri e azioni per migliorare la proposta del privato. Ci siamo messi subito a lavorare per costruire la delibera che oggi è tra le vostre mani".

"In due anni abbiamo fatto tanto per una pratica partita da lontano e che ha superato, compresa questa, quattro amministrazioni" - sottolinea Di Muro - "Potevamo portarla prima in consiglio comunale? Probabilmente sì ma abbiamo preferito vagliare tutte le problematiche e dotarci della serietà e dei rapporti istituzionali verso il privato e gli altri enti sovracomunali per non creare alcun tipo di dubbio. Se la portiamo oggi è perché abbiamo fatto tutti i passaggi preventivi per arrivare a un'approvazione in sicurezza e in sinergia con gli enti sovracomunali li abbiamo compiuti. Siamo convinti che nei passaggi successivi vi saranno certamente delle modifiche. Questo è l'avvio del procedimento. Torneremo in consiglio comunale dopo la Vas vera e propria e torneremo a vedere i pareri che abbiamo chiesto pochi mesi fa agli uffici. La coerenza dell'analisi amministrativa sarà tale per avere risposte certe per noi e ovviamente per gli investitori privati".

"Ho voluto accompagnare gli investitori privati dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, appena eletto. L’ho voluto fare anche perché stiamo parlando dell’investimento privato più corposo dell'intera regione" - sottolinea Di Muro - "Le prospettive economiche e occupazionali varcano il confine della città di Ventimiglia. Il presidente Bucci, insieme a tutta la giunta regionale e agli uffici regionali, stanno attendendo questa pratica e questo voto del consiglio comunale. Abbiamo di fronte l'estate e cerchiamo entro l'estate lanciare l'iter con Regione Liguria".