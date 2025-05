Ventimiglia, messa in sicurezza di Trucco. Scullino: "Fare un progetto di riqualificazione dell'area"

"Fare un progetto di riqualificazione dell'area". Lo chiede con un'interrogazione sul nuovo birrificio e sull'impianto sportivo a Trucco, frazione di Ventimiglia, il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino.

"A questa interpellanza mi è stato risposto quindici giorni fa quando l'avevo presentata il 18 novembre scorso" - fa sapere Scullino - "in questi mesi sono successi accadimenti che in un certo qual modo hanno risposto, anche se in modo parziale, alla mia domanda. Sono considerazioni sulla zona dove è insediato questa nuova costruzione. A seguito della costruzione dell'autostrada dei fiori una parte dei residui delle gallerie sono state posizionate in una parte della frazione di Trucco creando un terrapieno di oltre 50mila metri quadrati che praticamente non è di proprietà comunale ma demaniale fluviale".

"Le svariate amministrazioni non hanno mai preso in considerazione di fare un piano particolareggiato di demanializzazione per far sì che quello spazio fosse usufruito per attività produttive o sportive. E' stato lasciato un po' in abbandono" - afferma Scullino - "Ricordo che ci fu un'iniziativa per creare, nella parte più a nord del terrapieno, una zona di circa mille metri per fare il canile comunale visto che si doveva trovare uno spazio ma, alla fine, non si è riuscito a portare avanti".

"Oggi quella parte è rimasta così" - mette in evidenza Scullino - "Ho preso lo spunto dell'autorizzazione del birrificio per dire di andare a verificare come si trova quel terrapieno, un terzo è stato portato via dalla tempesta Alex. Oggi è a rischio e, quindi, potrebbe essere soggetto a continue erosioni o altri eventi metereologici. Considerato che è demanio fluviale, non ho visto, di fatto, nessun progetto di riqualificazione di quell'area sotto il profilo della sicurezza perché bisognerebbe arginarlo. L'assessore in seguito ha pubblicato un progetto di riqualificazione di una parte di quell'area dove oggi ci sono canneti, baracche, una zona interessata da un'associazione sportiva e un parcheggio per i mezzi pesanti. Con l'aiuto di Anas si potrebbe fare un progetto di riqualificazine dell'area ma prima bisogna mettere in sicurezza il terrapieno. Considerato che ci sono attività commerciali, come bar, e c'è possibilità di sviluppo di quell'area, mi permetto di interpellare l'assessore per fare un progetto di riqualificazione dell'area. L'assessore, però, mi ha risposto che è un terreno privato ma non è entrato in merito della messa in sicurezza del terrapieno".