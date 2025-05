Mercato coperto a Ventimiglia, Scullino: "Aprire passaggio pedonale tra via Aprosio e via Roma"

"Aprire passaggio pedonale tra via Aprosio e via Roma". Lo chiede con un'interpellanza il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino che ha illustrato nel corso della seduta odierna del consiglio comunale.

"Ho fatto l'interpellanza il 5 novembre e mi date risposta in questo periodo. Essendo datata è sopraggiunta sicuramente una novità. Mi avete risposto abbastanza tempestivamente ma noto che, anche nella tempestività della risposta, c'è un ritardo nella discussione. Un minimo di attenzione ci deve essere" - afferma il consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino - "Alla risposta data dai due assessori oggi a distanza di sette-otto mesi mi chiedevo e vi chiedo se ci potesse essere una maggiore attenzione a quel tratto di strada che ha suscitato diversi animi perché effettivamente quando si misero le due serrande tra via Aprosio e via Roma, le persone che si trovano in quella che è la parte a monte di via Aprosio devono fare tutto il giro per raggiungere i bar e i ristoranti nell'altra via e, perciò, è abbastanza difficoltoso. Avevo chiesto se si poteva riqualificare quel tratto e avevo suggerito di fare una serranda solo dalla parte dei coltivatori diretti lasciando così la strada aperta. Qualora venissero meno i cavilli attuali chiedo se quel pezzo di strada si ripotesse riqualificare anche per creare facilità di passaggio per raggiungere meglio bar e ristoranti. La mia interpellanza ormai è stata abbandonata da una mozione che è stata approvata e vi ringrazio".

"Avevamo risposto per tempo" - replica il vicesindaco Marco Agosta - "Con l'apertura in deroga non ci possiamo permettere un'apertura prolungata del mercato. Una volta che finiamo questa apertura in deroga, sappiamo che c'è questa problematica e capiamo perfettamente le esigenze die commercianti di via Martiri, e una volta fatti i lavori cercheremo di adeguarci".