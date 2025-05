La nuova scuola a Ventimiglia Alta verrà ultimata entro il 30 settembre, Panetta: "Monitorerò i lavori"

"Le tempistiche dei lavori della nuova scuola a Ventimiglia Alta sono rispettate?" - chiede il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta con un'interpellanza, presentata il 26 novembre scorso, discussa nella seduta odierna del consiglio comunale.

"L'interpellanza aveva ad oggetto la preoccupazione sullo svolgimento dei lavori perché erano da tempo fermi. Siccome devono essere ultimati entro il 15 di ottobre del 2025, la preoccupazione di allora era che le tempistiche non potessero essere rispettate in tempo" - afferma Panetta - "Pertanto si chiedeva quali fossero le determinazioni dell'amministrazione qualora si fosse verificata la perdita dei contributi per il mancato rispetto delle tempistiche. Mi è stato risposto che, addirittura, i lavori verranno ultimati ancora prima: il 30 settembre del 2025".

"Le interpellanze servono a sollecitare quello che interessa l'intera città" - sottolinea Panetta - "Mi è stato risposto in questi termini, monitorerò, quindi, l'esecuzione dei lavori affinché vadano avanti. Prendo atto e ho verificato che l'assessore Agosta ha cuore questa pratica. Mi auguro che il rispetto delle tempistiche ci sia, che la scuola sia terminata entro il 30 settembre e che possiamo andare tutti insieme a tagliare il nastro entro quella data".