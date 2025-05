Ventimiglia, orari della biblioteca Aprosiana: l'interrogazione del Pd sbarca in consiglio comunale

Sbarca in consiglio comunale l'interrogazione sugli orari della biblioteca Aprosiana a Ventimiglia presentata dai consiglieri comunali di minoranza Alessandro Leuzzi e Vera Nesci.

"Ci eravamo resi conto che a seguito di una determina erano stati comunicati ai cittadini cambiamenti di orario della biblioteca. L'interrogazione, presentata nel settembre del 2024, chiedeva quali fossero gli orari di accesso e le motivazioni per i quali nei comuni limitrofi gli orari di apertura siano diversi" - illustra il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Parti di questa interrogazione sono ormai superate. Abbiamo ricevuto la risposta il 2 maggio".

"L'amministrazione in collaborazione con le associazioni culturali cittadine ha deciso di ampliare l'offerta culturale che fa capo alla biblioteca. La biblioteca vuole essere da noi concepita come un centro culturale cittadino attraverso il potenziamento delle attività della biblioteca prevedendo l'implementazione di eventi a vario titolo organizzati (conferenze, presentazioni libri e incontri letterari) al fine di valorizzare ulteriormente la nostra proposta culturale, attivando altresì un target di cittadini che non sono soliti frequentare la struttura" - risponde l'assessore Serena Calcopietro - "A tale riguardo, qualora ci fosse bisogno, si conferma la validità della scelta politica perché gli stessi eventi hanno visto una nutrita partecipazione da parte della cittadinanza. Colgo l'occasione per informare il consiglio comunale che da ottobre 2024 a maggio 2025 la biblioteca ha ospitato ben ventidue eventi di cui più della metà svoltesi durante il sabato pomeriggio. Eventi di forte richiamo per la cittadinanza, tra i cui, ricordo, 'Il Natale all'Aprosiana', 'Il festival del noir' e 'La stampa va in biblioteca'".

"Considerato l'obiettivo programmatico contenuto nelle linee di mandato ed essendo le risorse umane e comunali limitati nella dotazione organica è stato chiesto disponibilità al personale in forza all'ufficio biblioteca esistente la possibilità di coprire in maniera maggiormente performante le aperture previste nel sabato pomeriggio per lo svolgimento degli eventi calendarizzati da parte delle associazioni cittadine" - fa sapere l'assessore Calcopietro - "Abbiamo cercato di garantire l'erogazione del servizio nonostante il personale presenti gravi criticità legate allo stato di salute. Oltre a ciò informo che le operazioni in carico al personale della biblioteca non consistono soltanto in funzione di front office ma anche in operazioni di scarto librario, sistemazione dell'inventario di collezioni esistenti, selezione, catalogazione, copertinatura e collocazione dei libri e novità. Prendo atto dei suggerimenti che si evincono dall'interrogazione a cui sto rispondendo per sottolineare che i 'modelli virtuosi' ai quali vi riferite possono servire un servizio con una copertura temporale maggiore in quanto più ampia risulta essere sia la dotazione organica sia quella finanziaria".

"Quanto al suggerimento dell'utilizzo di forme di volontariato culturale o convenzioni con associazioni locali si fanno sommessamente presenti quali siano le criticità a cui si andrebbe incontro" - afferma Calcopietro - "Il volontariato non può garantire una copertura stabile e strutturata dell'orario di apertura, la diretta conseguenza di ciò è che non si sgrava l'ente dall'impiego di risorse proprie: obbligo di stipulazione di assicurazioni obbligatorie, formazione del personale a carico del nostro ente e la scelta di non affidare la movimentazione del patrimonio librario a persone estranee all'ente, che è motivata dalla circostanza che l'attività bibliotecaria viene svolta attraverso l'utilizzo di un software gestionale che prevede una profilazione con password personali che permettono la cura, la gestione e conservazione del patrimonio librario del comune e di tutti i cittadini. Eventuali correzioni alternative sono già state messe in opera dalla dirigente che ha temporaneamente destinato due risorse aggiuntive fino al termine dell'orario invernale, riservandosi in accordo con l'amministrazione di riorganizzare, se necessario, una nuova forma di copertura e servizio alla ripresa dell'orario invernale previsto per il 15 settembre 2025".

"Non siamo assolutamente soddisfatti della risposta" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Vera Nesci - "Volevamo delucidazioni sull'orario di apertura della biblioteca come servizio di biblioteca. Gli eventi e incontri in biblioteca non c'entrano nulla con quello che abbiamo chiesto. Rilevo che l'orario estivo prevede una chiusura di tutti i pomeriggi, quindi, mi sembra che siamo lontani da quello che abbiamo chiesto noi. L'organizzazione del personale l'avete fatta, però, sembra che non sia servito a nulla".