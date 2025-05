Passerella a Ventimiglia, Di Muro: "Pronti a partire con la gara e con la realizzazione dell'opera"

"L'iter procedurale della passerella da parte nostra è terminata. In attesa della certezza del finanziamento dall'ente regionale siamo pronti a partire con la gara e con la realizzazione dell'opera" - annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro durante la seduta del consiglio comunale odierno parlando della passerella.

"Abbiamo appreso di un decreto del direttore generale delle infrastrutture di Regione Liguria che approva l'elenco triennale 2025-2027 degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali tra cui per Ventimiglia la ricostruzione della passerella sul Roya con una richiesta di contributo di circa 6 milioni di euro" - mette in risalto Di Muro - "Un progetto di interesse pubblico".

"E' una notizia importante per un iter che è partito e ripartito dal giorno dopo l'insediamento di questa amministrazione che chiarisce, come riportato dal documento, che si tratta di un progetto esecutivo" - sottolinea il primo cittadino - "Chiarisce, quindi, i dubbi che erano stati sollevati in questa sede sull'aspetto esecutivo di tale progettazione e riconosce la finanziabilità della passerella".