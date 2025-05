Ventimiglia, Leuzzi "Cimiteri in stato di abbandono". Calimera "Abbiamo fatto una serie di interventi"

Discussa, nella seduta odierna del consiglio comunale, l'interpellanza sulla manutenzione dei cimiteri di Ventimiglia presentata dai consiglieri comunali di minoranza del Partito Democratico Alessandro Leuzzi e Vera Nesci.

"E' un evento eccezionale, dopo quasi due anni, è la prima volta che rispondete nei tempi" - dice il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Riprendendo quello che è un po' il programma con il quale avete vinto le elezioni, si parlava di una Ventimiglia bella, decorosa e ordinata, ci siamo fatti un giro nei nostri cimiteri e ci siamo resi conto dello stato di abbandono in cui si trovavano. Abbiamo presentato questa interpellanza il 16 maggio e ci avete risposto. I cimiteri cittadini sono frequentati da tantissime persone, soprattutto anziani, e versano in uno stato di abbandono, a nostro parere, ci direte quando volete intervenire, se volete intervenire".

"In merito all'interpellanza la prendo come una segnalazione a fare meglio, però, tutto ciò non corrisponde al vero" - risponde l'assessore Domenico Calimera - "Dall'inizio del mio assessorato siamo intervenuti parecchie volte sui cimiteri comunali e abbiamo fatto una serie di interventi abbastanza importanti. L'anno scorso sono state fatte le intere facciate per una spesa di 49mila euro, era stato rimesso in funzione l'ascensore, che erano anni che non funzionava più, sono state acquistate trentun scale nuove visto che le vecchie erano vetuste. Stiamo valutando l'acquisto di una cella frigorifera per le salme. Quest'anno abbiamo impegnato la somma di 100mila euro per oltre millequattrocento metri quadrati compresi pontili e arcate di nuova tinteggiatura. Dire che l'amministrazione non sta facendo niente è un'inesattezza".

"I lavori li avete fatti, qualcosa, ma i cimiteri meritano un po' di attenzione in più" - replica il consigliere comunale di minoranza Alessandro Leuzzi - "Verifichi anche la situazione del cimitero di Mortola. Spero che sia un pungolo per mettere a posto una situazione e per dare decoro ai cimiteri cittadini che lo meritano. Non sono soddisfatto della risposta".