Ventimiglia: ascensore guasto al cimitero di Roverino, l'assessore Calimera replica a Scullino

A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal consigliere comunale di opposizione Gaetano Scullino in merito all'ascensore del cimitero di Roverino, interviene l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Ventimiglia Domenico Calimera.

“Purtroppo il guasto dell'ascensore si è verificato solo otto giorni fa - spiega l'assessore - e nonostante l'intervento immediato, non è stato possibile rimediare compiutamente in tempo utile per il 2 novembre. Il nostro obiettivo, attraverso la sostituzione del quadro di comando per complessivi 10 mila euro, è non solo di riparare un impianto vetusto ma di migliorarlo con un meccanismo di sicurezza che consenta, tramite appositi e moderni sensori, di evitare che l’ascensore possa andare in corto circuito a causa di infiltrazioni d’acqua mai risolte dalle precedenti amministrazioni. È già allo studio di questa amministrazione, quindi, il progetto per addivenire ad una completa canalizzazione delle acque piovane per evitare il ciclico ripetersi di questo disservizio. Siamo consapevoli e abbiamo a cuore le esigenze dei ventimigliesi: un operaio ha messo infatti in funzione manualmente l'ascensore nei momenti di maggiore affluenza in occasione della ricorrenza della commemorazione di tutti i fedeli defunti”.