Ventimiglia, nuove attrezzature per il cimitero di Roverino: posizionate 31 scale (Foto)

Nuove attrezzature per il cimitero di Roverino a Ventimiglia sono state posizionate a sostituzione delle vecchie e ammalorate. Si tratta di 31 nuove scale all’interno del civico cimitero a servizio dei loculi più alti.

Il Comune ha investito 40.000 euro per le forniture necessarie per il camposanto. "Si tratta di un intervento atteso e quantomeno necessario - dichiara l’assessore con delega ai cimiteri Domenico Calimera - in quanto le scale attualmente in uso non erano conformi alla normativa vigente e nella maggior parte dei casi risultavano sprovviste di parapetti laterali e ormai da rottamare".

"Un particolare segno di attenzione nei confronti delle centinaia di persone che quotidianamente si recano al cimitero" - sottolinea Calimera.