Ventimiglia, manutenzione straordinaria alla facciata interna del cimitero a Roverino: al via i lavori (Foto)

Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria della facciata interna del Civico Cimitero di Roverino a Ventimiglia per un investimento complessivo pari a circa 100.000 euro.

Il lotto principale dell’appalto prevede il ripristino di tutta la facciata interna lato nord ovest, dalla camera mortuaria in poi, con una metratura complessiva di quasi 1400 metri quadri. Le opere prevedono la rimozione di intonaco ammalorato sulla muratura in pietra e la ritinteggiatura a tre strati delle pareti e delle parti ripristinate. Oltre a questo verranno risistemate le grondaie e i pluviali e si procederà ad un completa impermeabilizzazione della facciata.

“Questo è un intervento doveroso – dichiara l’assessore alle Frazioni, con delega anche ai cimiteri, Domenico Calimera – che rappresenta un atto di rispetto verso la nostra comunità e verso la memoria dei nostri cari. Il cimitero è un luogo sacro e simbolico, che merita decoro e attenzione. Dopo anni di trascuratezza, abbiamo deciso di intervenire in modo serio, restituendo dignità a uno spazio che appartiene alla coscienza collettiva della città. Con questo intervento diamo un segnale chiaro: non esistono zone ‘secondarie’ per questa Amministrazione. Ogni parte della città, anche quelle più delicate e silenziose come i nostri cimiteri, deve essere curata con lo stesso impegno e la stessa serietà. Si tratta di tutta evidenza di un intervento corposo e delicato – poiché realizzato in corrispondenza dei loculi - che segue una serie di altre iniziative quali la sostituzione di tutte le scale e la manutenzione straordinaria dell’ascensore. Ringrazio gli uffici per il lavoro tecnico svolto e garantisco che continueremo a investire nella manutenzione straordinaria e nella tutela del patrimonio pubblico, con la concretezza che ci contraddistingue”.

I lavori saranno eseguiti nel rispetto della piena accessibilità del sito da parte dei visitatori e verranno completati nell’arco di tre mesi.