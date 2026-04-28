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Attualità | 28 aprile 2026, 15:37

Vallecrosia al Mare, interventi di pulizia e sfalcio nel centro storico (Foto)

"Un impegno concreto per mantenere il decoro e la vivibilità dei nostri spazi, a beneficio di cittadini e visitatori" - sottolinea l'Amministrazione Perri

Vallecrosia al Mare, interventi di pulizia e sfalcio nel centro storico (Foto)

Interventi di pulizia, lavaggio e sfalcio nel centro storico. Continua l’attenzione dell’Amministrazione Perri verso il borgo antico di Vallecrosia al Mare.

"Negli ultimi giorni sono stati effettuati importanti interventi di pulizia con il lavaggio di piazze e carrugi, insieme allo sfalcio dell’erba in diverse aree del centro" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

"Un impegno concreto per mantenere il decoro e la vivibilità dei nostri spazi, a beneficio di cittadini e visitatori" - sottolinea l'Amministrazione Perri - "Un sentito ringraziamento va al consigliere delegato al centro storico, Manuela Balbis, per l’impegno fattivo e costante".

Elisa Colli

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