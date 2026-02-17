L’Istituto Comprensivo Bordighera vola in Europa, studenti in partenza per Inghilterra e Malta

L’Istituto Comprensivo Bordighera vola in Europa. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Bordighera faranno due viaggi studio tra Broadstairs e Sliema per rafforzare lingua, autonomia e apertura internazionale.

Nuove esperienze, nuove sfide e tante opportunità di crescita attendono gli studenti del plesso scolastico. Nei prossimi mesi partiranno due importanti viaggi studio internazionali: uno in Inghilterra, organizzato direttamente dall’Istituto, e uno a Malta nell’ambito del programma Erasmus+. "Si tratta di iniziative che hanno l’obiettivo di ampliare gli orizzonti formativi degli studenti e offrire loro occasioni concrete di confronto linguistico e culturale" - fa sapere l'Istituto Comprensivo Bordighera - "L’internazionalizzazione rappresenta una scelta educativa strategica: favorisce l’apertura mentale, rafforza le competenze comunicative e promuove lo sviluppo di autonomia e responsabilità".

"Il primo gruppo volerà a Broadstairs, affascinante cittadina sul mare nella contea del Kent, a circa 120 km da Londra. Un luogo perfetto per vivere un’autentica esperienza britannica tra studio e cultura" - svela l'istituto - "Gli studenti frequenteranno per una settimana il Broadstairs English Centre, scuola accreditata dal British Council e membro di English UK. Le lezioni saranno tenute da insegnanti madrelingua qualificati e saranno affiancate da attività pomeridiane, serali ed escursioni, tra cui una giornata intera a Londra. Il soggiorno in famiglie ospitanti selezionate permetterà ai ragazzi di immergersi completamente nella lingua e nella cultura locale, sperimentando in prima persona autonomia, adattamento e nuove modalità di relazione".

"Il secondo viaggio porterà gli studenti a Malta, nella splendida città di Sliema, grazie al programma europeo Erasmus+, che promuove mobilità e cooperazione tra scuole. I ragazzi saranno accolti da AM Language Studio, una delle scuole di lingua più prestigiose dell’isola, fondata nel 1987 e riconosciuta a livello internazionale" - dice l'I.C. Bordighera - "Le lezioni si svolgeranno in ambienti moderni e tecnologicamente attrezzati, in un contesto multiculturale stimolante e dinamico. Anche qui non mancheranno momenti di socializzazione, scoperta del territorio e confronto con coetanei provenienti da altri paesi. Durante il soggiorno a Malta, alcuni docenti saranno inoltre coinvolti in un’attività di job shadowing, un’esperienza di osservazione e confronto professionale che consentirà di conoscere da vicino nuove metodologie e strategie didattiche in un ambiente europeo".

"L’internazionalizzazione, per l’I.C. Bordighera, non significa soltanto viaggiare, significa crescere attraverso l’esperienza, sviluppare competenze linguistiche solide, imparare a comunicare in contesti diversi, rispettare culture differenti e costruire fiducia in sé stessi" - afferma il dirigente scolastico, Tiziana Montemarani - “La nostra scuola crede fortemente nell’internazionalizzazione come opportunità di crescita autentica. Offrire ai nostri studenti esperienze all’estero significa aiutarli a diventare cittadini consapevoli, aperti al dialogo e pronti ad affrontare un mondo sempre più interconnesso. Due destinazioni diverse, un unico obiettivo: imparare vivendo esperienze reali, mettersi in gioco e aprirsi al mondo”.