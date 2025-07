Ventimiglia, contrasto al commercio abusivo sulle spiagge: borse sequestrate dagli agenti in e-bike

Borse e borsette sono state sequestrate sulle spiagge di Ventimiglia dagli agenti della polizia locale in e-bike.

E' il primo sequestro nell’ambito delle attività di contrasto al commercio abusivo sulle spiagge. "Un servizio appena avviato ma già efficace, che sta dando risultati concreti ed è stato accolto con favore da cittadini e turisti" - commenta il sindaco Flavio Di Muro - "Continuiamo a investire su sicurezza e accoglienza per una Ventimiglia sempre più vivibile".

Terzo intervento riuscito, in tre giorni, per il nuovo servizio di pattugliamento della polizia locale, partito martedì, voluto dall'Amministrazione Di Muro per garantire presenza e sicurezza in città, in particolar modo nella stagione estiva considerato l'arrivo di turisti italiani e stranieri e principalmente sul lungomare, sulle piste ciclabili, nell’area portuale e nel centro storico.