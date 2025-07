Sicurezza e contrasto all'abusivismo commerciale, nuovo servizio di pattugliamento a Ventimiglia: polizia locale in e-bike (Foto)

Nuovo servizio di pattugliamento della polizia locale a Ventimiglia. Gli agenti controlleranno, principalmente, il lungomare, le piste ciclabili, l'area portuale e il centro storico in e-bike.

Un ulteriore investimento da parte dell'Amministrazione Di Muro per garantire sicurezza in città, in particolar modo nella stagione estiva considerato l'arrivo di turisti italiani e stranieri. "Parte oggi, in via sperimentale, il nuovo servizio di pattugliamento della città con le e-bike da parte della polizia locale" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "Continuano, quindi, gli investimenti della nostra Amministrazione sul fronte della sicurezza: dopo aver raddoppiato il numero degli agenti e introdotto il turno serale, aggiungiamo ora un presidio in più, pensato per la stagione estiva".

Un'iniziativa mirata anche per contrastare l'abusivismo commerciale sulle spiagge. "Il servizio sarà concentrato principalmente sul lungomare e sulle piste ciclabili, nell’area portuale e nel centro storico" - sottolinea il primo cittadino - "Un’azione mirata a contrastare l'abusivismo commerciale sulle spiagge ma anche un supporto in più per i tanti turisti che ogni giorno visitano la nostra città".