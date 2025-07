Ventimiglia, malore sulla passeggiata: soccorso dagli agenti in e-bike

Primo intervento riuscito per il nuovo servizio di pattugliamento della polizia locale a Ventimiglia. Gli agenti a bordo delle loro e-bike hanno soccorso una persona che ha avuto un malore, nel primo pomeriggio odierno, sulla passeggiata Guglielmo Oberdan.

Sul posto è poi intervenuto, allertato dalla polizia locale, un mezzo della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia che ha trasportato un uomo, che aveva perso i sensi, al pronto soccorso dell'ospedale di Bordighera.

Il nuovo servizio, partito ieri in città, sta garantendo un supporto in più ai cittadini e ai turisti in particolar modo sul lungomare, sulle piste ciclabili, nell'area portuale e nel centro storico.