Festival 2025: domani all'Ariston 800 'braccialetti' con le rose e tanti fiori di Sanremo nelle sale stampa (Foto)

Un ‘braccialetto’ con una rosa rossa e il logo del Mercato dei Fiori di Sanremo. E’ questa la seconda ‘sorpresa’ che Amaie Energia e il mercato stesso, ha voluto fare al Festival di Sanremo 2025.

Ieri sera l’esibizione di Damiano David contornato da corbeille di fiori e domani, giorno di San Valentino, le donne saranno omaggiate del braccialetto. Saranno in totale 800 gli omaggi che verranno fatti e che, sicuramente saranno apprezzati dalle partecipanti in sala, per il Festival.

“E’ un modo per omaggiare le donne con un regalo della nostra città – ha detto l’Assessore Alessandro Sindoni – che potranno così portarlo per la sera e che potrà essere un ricordo della stessa”.

“Tra bouquet, fiori sul palco dopo tanti anni e gli omaggi di domani – ha detto Mauro Albanese, componente del Cda di Amaie Energia insieme al direttore del mercato Franco Barbagelata – garantiamo una ottima promozione del nostro prodotto e ne siamo assolutamente orgogliosi”.

Oltre ai braccialetti con le rose, sempre domani verranno consegnati circa 300 fiori alle donne presenti nelle sale stampa dell’Ariston Roof e della sala ‘Lucio Dalla’.