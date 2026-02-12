Sopralluogo all’Istituto Ruffini Aicardi di Sanremo: situazione sotto controllo mentre proseguono i lavori al tetto

A seguito dei lavori in corso all’Istituto Ruffini Aicardi di Sanremo, ospitato all’interno del Mercato dei Fiori di valle Armea, si è svolto ieri mattina un sopralluogo per analizzare le problematiche registrate in alcune aule, causate dalle recenti piogge e dagli interventi sulle guaine propedeutiche all’impermeabilizzazione del tetto.

L’incontro ha permesso di fare un nuovo punto della situazione e delineare le linee di intervento. Dal punto di vista tecnico, proseguono i lavori che, entro la fine di marzo, limiteranno fortemente le infiltrazioni. Sulla copertura saranno attuati accorgimenti per chiudere i punti di ingresso dell’acqua e garantirne il corretto deflusso. Entro l’estate saranno conclusi gli interventi in corso, rendendo il tetto completamente impermeabile. Inoltre, sarà costantemente monitorata la situazione, così da individuare tempestivamente eventuali altri punti critici.

Bisognerà attendere i verbali ufficiali, ma da una prima analisi la situazione non sembra grave e le lezioni proseguiranno regolarmente.