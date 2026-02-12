Mareggiata, sospeso il mercato settimanale del giovedì a Bordighera (Foto)

Sospeso il mercato settimanale del giovedì a Bordighera a causa della mareggiata prevista nella giornata odierna su tutta la costa ligure con onda lunga da sud/sud-ovest.

Inoltre, un'ordinanza emessa dalla polizia locale, stabilisce la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale del lungomare, l'istituzione del divieto di sosta e del divieto di accesso a tutti i veicoli e pedoni dei sottopassi di accesso al lungomare Argentina e la chiusura di tutte le attività di cantiere compresa la chiusura degli stabilimenti balneari ed esercizi pubblici che si affacciano su di essa per garantire la sicurezza del traffico e dei pedoni.

Le condizioni avverse del mare potrebbero, infatti, portare materiale su tutta la passeggiata a mare come è successo durante l'ultima mareggiata. Il mercato settimanale sarà recuperato a data da destinarsi.