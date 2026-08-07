Taggia, Giuseppe Federico (Progettiamo il Futuro): "Serve un piano straordinario per rilanciare il turismo e sostenere le attività economiche"

Un piano straordinario per sostenere il turismo e le attività economiche di Taggia dopo i recenti divieti di balneazione. È la proposta lanciata dal consigliere comunale Federico Giuseppe di Progettiamo il Futuro, che nei prossimi giorni formalizzerà una specifica mozione da sottoporre al Consiglio comunale.

Il documento nasce, spiega il consigliere, da un confronto avviato nelle ultime settimane con gli operatori del territorio, con l'obiettivo di individuare misure concrete a sostegno di un comparto che rappresenta uno dei principali motori economici della città.

"In questi giorni abbiamo ascoltato tante persone. Abbiamo parlato con operatori balneari, commercianti, ristoratori e attività del nostro territorio. Persone che, nel pieno della stagione estiva, hanno visto crescere la preoccupazione per il futuro delle proprie imprese e del proprio lavoro", afferma Giuseppe.

Il consigliere sottolinea come le proposte avanzate non siano una risposta dettata dall'emergenza del momento, ma il frutto di un percorso iniziato già dopo il primo divieto di balneazione dello scorso giugno. "Le proposte che presentiamo oggi non nascono sull'onda della polemica o dell'emotività. Nascono da un percorso di ascolto iniziato già dopo il primo divieto di balneazione dello scorso giugno, quando abbiamo ritenuto doveroso confrontarci con chi vive quotidianamente il turismo e contribuisce, con il proprio impegno, a rendere attrattiva la nostra città".

Per il consigliere è fondamentale distinguere il tema delle eventuali responsabilità da quello del sostegno alle imprese. "Sappiamo bene che l'accertamento delle cause e delle eventuali responsabilità seguirà il proprio percorso e dovrà essere affrontato con il massimo rigore. Ma oggi crediamo che ci sia una priorità che non può attendere: essere vicini a chi sta subendo un danno economico e di immagine senza averne alcuna responsabilità".

Da qui la richiesta rivolta all'amministrazione comunale di predisporre un Piano straordinario di sostegno e rilancio del turismo, costruito insieme alle categorie economiche. "Il turismo rappresenta una delle principali risorse della nostra comunità. Dietro ogni stabilimento balneare, ogni ristorante, ogni albergo, ogni negozio ci sono famiglie, lavoratori, investimenti e sacrifici costruiti in anni di impegno. Per questo riteniamo che il Comune debba avviare immediatamente un Piano straordinario di sostegno e rilancio del turismo, costruito insieme alle categorie economiche interessate".

Entrando nel merito delle proposte, Giuseppe indica alcune misure che ritiene prioritarie. "Le nostre proposte sono chiare: convocare con urgenza un tavolo di confronto con operatori turistici e associazioni di categoria; valutare tutte le possibili agevolazioni sui tributi comunali e sui canoni, nei limiti consentiti dalla normativa; predisporre una campagna straordinaria di promozione del nostro litorale e della città; valutare la decisione di parcheggi gratuiti su tutto il territorio comunale per il restante periodo estivo; verificare la possibilità di finanziare queste misure attraverso una variazione di bilancio, valutando anche l'utilizzo di una quota della parte disponibile del risultato di amministrazione, sempre nel rispetto della normativa vigente e delle verifiche tecniche degli uffici comunali".

Secondo il consigliere si tratta di interventi concreti e compatibili con gli strumenti a disposizione dell'ente. "Non proponiamo soluzioni irrealistiche. Mettiamo a disposizione dell'Amministrazione una proposta concreta, utilizzando tutti gli strumenti che la legge consente, convinti che nei momenti difficili le istituzioni debbano lavorare per sostenere il tessuto economico del territorio".

Nei prossimi giorni il gruppo Progettiamo il Futuro presenterà quindi la mozione in Consiglio comunale, chiedendo che venga discussa in tempi rapidi. "Lo faremo con spirito costruttivo. Perché nei momenti difficili crediamo che la politica debba saper mettere al primo posto gli interessi della comunità. Le responsabilità, se ci saranno, verranno accertate. Oggi, però, la domanda più urgente è un'altra: cosa possiamo fare, concretamente, per aiutare chi sta pagando il prezzo più alto di questa vicenda? È da questa domanda che nasce la nostra proposta".