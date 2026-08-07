Fisco, Gianni Berrino (Fdi): "Con la riforma aumenta il reddito dei lavoratori"

"Ancora una volta bisogna smentire e bacchettare il Movimento 5 Stelle che continua a ignorare i risultati concreti della riforma fiscale. Questo Governo ha scelto di concentrare le risorse dove servivano di più, ovvero sui lavoratori, sulle famiglie e sul ceto medio".

Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, componente della commissione Lavoro.

"La riforma dell’Irpef con la stabilizzazione delle tre aliquote - continua il senatore di Fratelli d'Italia - insieme al taglio del cuneo fiscale e contributivo, ha aumentato il reddito disponibile di milioni di lavoratori. A questo si aggiungono la semplificazione degli adempimenti fiscali, un sistema sanzionatorio più equo e un fisco più semplice e meno burocratico per cittadini e imprese. Ciò che conta per le famiglie è avere più risorse in busta paga e un rapporto meno complicato con il fisco obiettivi sui quali il Governo Meloni ha già prodotto risultati concreti, nel rispetto dell’equilibrio dei conti pubblici. Le riforme non si misurano con gli slogan, ma con gli interventi realizzati. E quelli messi in campo da questo Governo rappresentano il più importante intervento di riduzione e semplificazione del prelievo fiscale degli ultimi anni, con particolare attenzione ai lavoratori, al ceto medio e a chi produce ricchezza".

"A differenza del Movimento 5 stelle questo governo non abolisce la povertà per decreto facendo stare le persone a casa sul divano, ma li aiuta a trovare lavoro e occupazione, dandogli dignità e libertà", conclude Berrino.



