Taggia, Alleanza Progressista all'attacco: "Manca la manutenzione ordinaria, serve un cambio di rotta"

Un territorio che avrebbe bisogno di maggiore attenzione nella manutenzione quotidiana e una politica chiamata a tornare a occuparsi delle esigenze più concrete dei cittadini. È questo il messaggio lanciato da Alleanza Progressista Taggia, che in una nota interviene sullo stato del patrimonio pubblico e dei servizi, rivolgendo una serie di critiche all'operato dell'amministrazione comunale.

Secondo il gruppo politico, la manutenzione ordinaria avrebbe progressivamente perso centralità nell'azione amministrativa. "Un territorio lasciato a se stesso, dove la manutenzione ordinaria sembra essere diventata un'eccezione anziché la regola", afferma Alleanza Progressista, che descrive una situazione caratterizzata da "strade costellate da buche e dissesti, marciapiedi deteriorati che rappresentano un pericolo quotidiano per la sicurezza dei pedoni e degli anziani e un verde pubblico spesso trascurato o abbandonato all'incuria".

Particolare attenzione viene rivolta anche alle difficoltà incontrate dalle persone con disabilità. "Sono soprattutto i disabili a trovare ogni giorno difficoltà e ostacoli negli spostamenti, in particolare chi si muove con ausili", sottolinea il gruppo, che evidenzia inoltre come, pur registrando dati comunali che indicano un numero di nuove piantumazioni superiore agli abbattimenti, "il risultato continui a essere insufficiente dopo anni".

Nel documento trova spazio anche il tema delle infrastrutture fognarie, tornato al centro del dibattito nelle ultime settimane. "Pur consapevoli che la gestione diretta delle reti fognarie esula spesso dalle competenze amministrative comunali, riteniamo che sia dovere morale e politico del Comune esercitare un ruolo attivo di controllo, sollecito e pressione verso gli enti gestori. Non ci si può trincerare dietro la mancanza di competenza diretta per giustificare disagi reiterati e mancati interventi. Un'amministrazione attenta ha il compito di tutelare il proprio territorio e i propri residenti a 360 gradi".

Per Alleanza Progressista la qualità dell'azione amministrativa si misura innanzitutto dalla capacità di preservare e valorizzare il patrimonio pubblico. "La cura del bene comune è il metro primario su cui si misura la qualità dell'azione amministrativa e la visione politica di chi governa. Garantire decoro, pulizia, sicurezza sulle strade e servizi efficienti non significa erogare interventi eccezionali, ma svolgere l'ordinaria amministrazione con rispetto per la comunità. Constatiamo invece una grave carenza di programmazione e una scarsa sensibilità verso la qualità della vita quotidiana dei nostri concittadini".

Tra gli esempi citati dal gruppo figura anche Villa Boselli, che secondo Alleanza Progressista potrebbe assumere un ruolo più importante durante i periodi di caldo intenso. "I nostri beni, come Villa Boselli, sono privi di un sistema di riscaldamento o raffrescamento dell'aria. Potrebbero rappresentare un riparo nelle ore più calde, quando le ondate di calore diventano più pericolose, e trasformarsi in un luogo di socializzazione per la cittadinanza. Per non parlare del valore inestimabile del nostro centro storico, troppo spesso, e sempre di più, dimenticato".

Da qui l'invito conclusivo rivolto all'amministrazione comunale. "Chiediamo un cambio di rotta, uscendo dalla logica dell'emergenza e rimettendo al centro dell'agenda politica la tutela, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio pubblico".