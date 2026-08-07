SìAmo Camporosso: "Lunghe code al punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, servono panchine e una zona d’ombra"

"In alcuni momenti erano presenti circa 30 persone in attesa del proprio turno per ritirare i sacchetti, sotto il sole e con temperature particolarmente elevate. Una situazione che ha creato notevoli difficoltà, soprattutto alle persone anziane, costrette a rimanere in piedi per diversi minuti senza la possibilità di sedersi o ripararsi dal caldo. Attualmente, infatti, nell’area non sono presenti panchine né strutture ombreggianti che possano rendere l’attesa più sopportabile" - sottolinea Morabito - "Si tratta di un intervento semplice ma di grande utilità: basterebbero due panchine e un gazebo o un’altra soluzione idonea per creare una zona d’ombra, così da garantire maggiore comfort e sicurezza agli utenti durante l’attesa".