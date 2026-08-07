SìAmo Camporosso: "Lunghe code al punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, servono panchine e una zona d’ombra"

"Lunghe code al punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, servono panchine e una zona d’ombra per tutelare gli utenti, soprattutto gli anziani” - segnala il gruppo consiliare di minoranza SìAmo Camporosso, tramite il capogruppo Maurizio Morabito, che richiama l’attenzione sui disagi registrati nella giornata di ieri al punto di distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata, situato presso il centro di raccolta di Camporosso in corso Repubblica.
"In alcuni momenti erano presenti circa 30 persone in attesa del proprio turno per ritirare i sacchetti, sotto il sole e con temperature particolarmente elevate. Una situazione che ha creato notevoli difficoltà, soprattutto alle persone anziane, costrette a rimanere in piedi per diversi minuti senza la possibilità di sedersi o ripararsi dal caldo. Attualmente, infatti, nell’area non sono presenti panchine né strutture ombreggianti che possano rendere l’attesa più sopportabile" - sottolinea Morabito - "Si tratta di un intervento semplice ma di grande utilità: basterebbero due panchine e un gazebo o un’altra soluzione idonea per creare una zona d’ombra, così da garantire maggiore comfort e sicurezza agli utenti durante l’attesa".
"Invitiamo Teknoservice e gli enti competenti a valutare rapidamente questa richiesta e a provvedere quanto prima all’installazione di alcune panchine e di una struttura ombreggiante. Si tratta di un piccolo intervento, con costi contenuti, ma che migliorerebbe sensibilmente il servizio offerto ai cittadini, in particolare alle persone anziane e più fragili" - dichiara il consigliere comunale di minoranza Maurizio Morabito - "Garantire un luogo d’attesa dignitoso e protetto dal caldo non rappresenta un lusso ma una scelta di buon senso e di rispetto nei confronti di chi usufruisce di un servizio pubblico essenziale".