Aurelia Bis, Generazione Sanremo: "Servono confronto e qualità, approfondire gli svincoli non rallenta l'opera"

Prosegue il dibattito politico sul progetto dell'Aurelia Bis e, dopo gli interventi dei giorni scorsi, prende posizione anche Generazione Sanremo, che invita ad abbandonare la contrapposizione politica per concentrarsi sull'obiettivo comune di dotare la città di un'infrastruttura realmente efficace. Il movimento sottolinea come il confronto debba rimanere sul piano tecnico e istituzionale, con l'intento di arrivare a un'opera che possa rispondere alle esigenze della viabilità cittadina per i prossimi decenni.

Secondo il Direttivo di Generazione Sanremo, la richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di approfondire il tema degli svincoli non rappresenta un ostacolo alla realizzazione dell'opera, bensì la volontà di verificare che il progetto risulti pienamente funzionale al territorio. "La richiesta avanzata dall'Amministrazione comunale di approfondire il tema degli svincoli non rappresenta un ostacolo all'opera, ma la volontà di assicurare che un'infrastruttura destinata a servire Sanremo per i prossimi decenni risponda realmente alle esigenze del territorio", evidenzia il movimento.

Nel comunicato non manca una risposta alle critiche provenienti da chi, in questi giorni, ha contestato la posizione dell'Amministrazione. "Sorprende che chi ha avuto importanti responsabilità di governo, a livello nazionale e regionale, scelga oggi la strada della polemica invece di cogliere l'occasione per contribuire a migliorare il progetto", afferma Generazione Sanremo, ribadendo che nessuno mette in discussione la necessità di accelerare la realizzazione dell'Aurelia Bis, ma che la rapidità dell'iter non debba tradursi in un sacrificio della qualità progettuale.

Il movimento ricorda inoltre che l'ipotesi progettuale comprendente svincoli ritenuti utili alla viabilità sanremese era già presente fin dall'avvio dell'iter, sottolineando quindi come la richiesta di approfondimento non significhi ripartire da zero. "Accelerare, però, non può significare rinunciare alla qualità. Ricordiamo peraltro che un progetto che comprendeva l'esigenza di avere svincoli utili alla viabilità sanremese esiste fin dall'avvio dell'iter e quindi non si tratta affatto di ripartire dall'inizio", prosegue la nota.

Generazione Sanremo conclude assicurando il proprio sostegno a tutte le iniziative che possano consentire di arrivare in tempi rapidi alla realizzazione dell'opera, ma ribadendo la necessità di mantenere alta l'attenzione sulla qualità del progetto. "Sanremo ha bisogno di collaborazione istituzionale, confronto costruttivo e scelte lungimiranti, non di sterili polemiche", conclude il Direttivo, auspicando un dialogo tra le istituzioni finalizzato esclusivamente all'interesse della città.