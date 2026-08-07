Sanremo, Damiano e Rodà al PD: "I cittadini meritano coerenza, non continue giravolte"

I consiglieri comunali di opposizione Marco Damiano e Monica Rodà tornano all'attacco del Partito Democratico, accusandolo di aver cambiato più volte posizione su alcuni dei principali temi che hanno segnato il dibattito politico cittadino: "A quale PD dovremmo credere? Quello dai mille volti?" esordiscono i due consiglieri nella nota diffusa oggi.

Damiano e Rodà puntano innanzitutto il dito contro la vicenda della cosiddetta mega rotatoria, ricordando come il Partito Democratico, durante l'amministrazione Biancheri, abbia "sostenuto e difeso la mega rotatoria, spendendo soldi pubblici per un progetto con uscita su via Padre Semeria, poi bocciato dal Consiglio Superiore".

L'affondo prosegue anche sul piano politico: "A quale dovremmo credere? A quello che gridava 'mai con Mager', perché lo considerava la naturale prosecuzione dell'amministrazione Biancheri, accusata di aver portato Sanremo al declino? Oppure al PD che oggi governa proprio con Mager?", domandano i due consiglieri.

Nel mirino finisce poi il recente dibattito sul progetto dello svincolo dell'Aurelia Bis e sull'ipotesi di un collegamento con via Padre Semeria. "E adesso scopriamo un altro cambio di rotta: ieri favorevoli all'uscita su via Padre Semeria, oggi contrari perché la strada è già congestionata. Ma non era congestionata anche allora?" si chiedono Damiano e Rodà.

I due esponenti dell'opposizione richiamano anche la questione della gestione del servizio idrico: "E che dire dell'acqua pubblica? Per anni slogan e promesse, salvo poi ritrovarsi con una gestione privata".

La nota si conclude con una critica rivolta alla linea politica dei democratici: "Cambiano le alleanze, cambiano le posizioni, cambiano le bandiere. L'unica cosa che non cambia è la difficoltà di capire quale sia davvero la linea del PD. I cittadini meritano coerenza, non continue giravolte".