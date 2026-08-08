Bordighera spende 5mila euro per acquistare 250 copie de 'Il Grande Inganno' di Paolo Mieli, Sferrazza: "Qual è l'interesse pubblico?"

"Per quale ragione il comune di Bordighera ha deciso di spendere circa 5.000 euro di risorse pubbliche per acquistare 250 copie del libro 'Il Grande Inganno' di Paolo Mieli? E, soprattutto, quale attinenza ha questo volume con la storia, la cultura e il territorio di Bordighera?". A chiederlo è il consigliere comunale di minoranza a Bordighera Martina Sferrazza, che ha presentato una richiesta formale di accesso agli atti relativa alle spese sostenute per il Bordighera Book Festival e per le altre manifestazioni organizzate in corso Italia per la valutazione della copertura finanziaria.

"Normalmente, quando un’Amministrazione acquista un numero così rilevante di copie di un libro con denaro pubblico, ci si aspetterebbe un’opera legata alla città, alla sua storia, ai suoi personaggi o al suo patrimonio culturale" - sottolinea Sferrazza.

"Per questo chiediamo di conoscere le ragioni della scelta, la destinazione delle 250 copie e quale interesse pubblico giustifichi una spesa di tale entità" - chiede Sferrazza - "Quand'anche la cifra includesse la presenza dello stesso Paolo Mieli per la presentazione del libro, reputo questo importo comunque troppo elevato".