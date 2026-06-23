Ventimiglia avrà la pista ciclabile più bella d’Europa, al Forte dell'Annunziata presentato il progetto Edumob3 (Foto e video)

Ventimiglia avrà la pista ciclabile più bella d’Europa. Questa mattina al Forte dell’Annunziata, è stato lanciato il progetto Edumob3, alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone.

Durante l’incontro sono, infatti, stati illustrati il progetto della pista ciclabile che collegherà Mentone ai Balzi Rossi e il PFTE relativo alla prosecuzione della stessa dai Balzi Rossi fino al Forte dell’Annunziata, che ospita il museo civico archeologico.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, accompagnato dal vicesindaco Marco Agosta, dal presidente del consiglio comunale Roberto Nazzari e dal consigliere comunale Franco Ventrella, e dell'assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone si è parlato del progetto EDUcazione alla MOBilità sostenibile 3. In rappresentanza del Programma Alcotra sono intervenuti Francesco Cozzolino, segretariato congiunto Alcotra, ed Elena Comello, animatrice territoriale Alcotra-Regione Liguria

Elisa Canepa del settore infrastrutture di Regione Liguria si è poi soffermata sulla ciclovia Tirrenica e la sostenibilità ciclabile nell’Arco Mediterraneo, è stato, in seguito, sottolineato il contributo del comune di Ventimiglia al progetto EDUMOB3. Giorgio Ceccarelli della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta ha illustrato, invece, Mentone-Ospedaletti: una ciclabile possibile mentre Jouan Laure e Lavoine Laurent del Département des Alpes-Maritimes hanno messo in evidenza il contributo del CD06 al progetto EDUMOB3. E' stato evidenziato anche il contributo del comune di Roquebrune al progetto EDUMOB3 mentre la professoressa Ilaria Delponte dell'Università di Genova - CIELI ha parlato di Mobilità sostenibile: il cambiamento in atto.