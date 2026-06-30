PLT Holding sceglie Unoenergy: acquisito il 60% della società, nasce un nuovo polo dell'energia con radici a Sanremo

Importante operazione nel settore energetico che coinvolge da vicino il territorio matuziano. PLT Holding ha infatti sottoscritto un accordo per l'acquisizione del 60% di Unoenergy S.p.A., società che rappresenta una delle principali realtà italiane private nella vendita di energia elettrica, gas naturale e servizi per l'efficientamento energetico. L'operazione segna una nuova fase per il gruppo energetico che da anni è presente a Sanremo e che nel tempo ha consolidato una posizione di rilievo nel mercato nazionale. L'ingresso di PLT Holding consentirà infatti di creare una struttura integrata capace di operare sia nella produzione di energia da fonti rinnovabili sia nella sua commercializzazione a famiglie, imprese e condomìni.

Unoenergy conta oggi circa 600 mila clienti distribuiti sul territorio nazionale e una rete di oltre 300 punti vendita, elementi che ne fanno uno dei principali operatori indipendenti del settore. A fine 2025 la società ha registrato un EBITDA pari a 108 milioni di euro. L'acquisizione si inserisce nel più ampio percorso di crescita di PLT Holding nel comparto energetico. Attraverso la controllata PLT Energia, il gruppo prevede di raggiungere entro la fine del 2026 una capacità installata di 592 MW tra impianti eolici e fotovoltaici, con l'obiettivo di arrivare a 1,4 GW entro il 2031. Secondo le previsioni industriali, l'integrazione tra le attività di generazione da fonti rinnovabili e la rete commerciale di Unoenergy porterà alla nascita di un operatore energetico di primo piano nel panorama italiano. Il nuovo assetto dovrebbe consentire di superare 1,6 miliardi di euro di fatturato e raggiungere un EBITDA complessivo di circa 308 milioni di euro, distribuito tra produzione e vendita di energia.

L'efficacia dell'operazione resta subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Alla definizione dell'accordo hanno partecipato diversi advisor finanziari, legali e fiscali. UniCredit ha assistito PLT Holding per la strutturazione finanziaria dell'acquisizione, mentre Rothschild & Co ha affiancato Unoenergy come advisor finanziario.