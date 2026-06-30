Coldirodi, nasce la nuova Scuola Materna: il Comitato ringrazia il Vice Sindaco Fellegara per il risultato storico

La frazione di Coldirodi celebra un importante traguardo sul fronte dei servizi scolastici. Il Comitato Coldirodi -IN ha espresso pubblicamente il proprio ringraziamento al Vice Sindaco Fulvio Fellegara per il ruolo decisivo svolto nel percorso che ha portato all’apertura della Scuola Materna. Secondo quanto evidenziato dal Comitato, l’iter si è concluso positivamente dopo circa un anno e mezzo di lavoro, avviato a seguito della richiesta avanzata dai genitori della frazione per evitare il rischio di classi plurime nella scuola primaria e garantire così la continuità dell’offerta formativa locale.

La Presidente del Comitato, Paola Peluso, ha sottolineato il valore del risultato raggiunto: “Oggi si è definitivamente concluso il percorso che ha permesso di realizzare un grande obiettivo. Un anno e mezzo fa abbiamo portato una richiesta per noi fondamentale sulla frazione: l’apertura della Scuola Materna, a fronte del rischio che i nostri bambini non ritornassero nella primaria con la conseguenza delle multi classi.” Il Comitato evidenzia inoltre il ruolo della partecipazione della comunità, con i genitori che hanno preso parte alle riunioni e firmato le adesioni necessarie a dimostrare l’interesse concreto del territorio.

“La nostra scuola è un orgoglio per il paese e la possibilità di avere una Scuola Materna avrebbe garantito le classi delle Primarie. Il Vice sindaco ha immediatamente accolto la richiesta e portato avanti la pratica fino all’esito positivo!” ha aggiunto Peluso. Un ringraziamento corale è stato infine rivolto a tutte le famiglie coinvolte, sottolineando come le scuole rappresentino un presidio fondamentale per la vita de