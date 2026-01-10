Sanremo: Roberta Ascheri nominata presidente del consorzio Radio Taxi, l'elezione nella sede di Confartigianato

Roberta Ascheri (54 anni, di Sanremo), è stata nominata Presidente del Consorzio Radio Taxi Sanremo, diventando la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia del Consorzio. Ascheri porta con sé un’esperienza consolidata nel settore: da 33 anni guida il suo taxi con una licenza che le è stata trasferita dal padre, rappresentando così un perfetto esempio di continuità familiare in una professione che richiede dedizione e profonda conoscenza del territorio.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea svoltasi nei giorni scorsi presso la sede sanremese di Confartigianato Imperia, sede del Consorzio. La nomina rappresenta un importante traguardo non solo per l’organizzazione, ma anche per il settore del trasporto pubblico locale. Insieme ad Ascheri, sono stati nominati anche gli altri componenti del nuovo Consiglio direttivo: Stefano Carlevaro – Vice presidente, Alessandro Castiglioni – Segretario, Luca Gentilio – Consigliere, Stefano Timitilli – Consigliere. Il nuovo Consiglio direttivo si insedia con l’obiettivo di consolidare e migliorare ulteriormente il servizio offerto alla comunità, affrontando le sfide di un settore in continua evoluzione e rispondendo alle esigenze di mobilità di residenti e visitatori di Sanremo.

“Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno votato – ha dichiarato Roberta Ascheri -. Personalmente sono molto contenta della squadra e soprattutto dei giovani che si sono messi in gioco, dato che rappresentano il nostro futuro. Allo stesso tempo ci teniamo a ringraziare tutti i membri dei Direttivi che negli anni si sono succeduti perché grazie a loro Radio Taxi Sanremo è cresciuto notevolmente”. Radio Taxi Sanremo è il consorzio che coordina e gestisce il servizio di taxi a Sanremo, garantendo ai cittadini e ai turisti un servizio di trasporto pubblico non di linea efficiente e capillare sul territorio.