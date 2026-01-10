Sanremo: gatto smarrito in via Val del Ponte, appello ai residenti: si cerca Romeo, non abituato a uscire di casa (Foto)

È stato segnalato lo smarrimento di un gatto maschio castrato in via Val del Ponte. L’animale, non abituato a uscire dalla proprietà, è stato avvistato nei giorni scorsi nella stessa zona, ma al momento non se ne hanno più notizie.

Il gatto si chiama Romeo e risponde al nome. Presenta una leggera dermatite all’orecchio e al naso, ha polpastrelli rosa e pancia bianca. Al momento della scomparsa indossava probabilmente un collarino antipulci grigio, che potrebbe tuttavia aver perso in quanto danneggiato.

La proprietaria rivolge un appello a chiunque possa averlo visto o abbia informazioni utili, invitando a contattare Elisabetta al numero 349 7582331.