Sanremo, al via il 32° Corso FISA per Assistenti Bagnanti Mare con selezioni il 23 gennaio e crediti formativi

La Federazione Italiana Salvamento Acquatico (FISA) organizza il 32° Corso per Assistenti Bagnanti Mare, un’importante opportunità formativa rivolta a chi desidera ottenere l’abilitazione al salvamento acquatico in ambito marittimo. Per accedere al corso è prevista una prova selettiva volta ad accertare la capacità natatoria dei candidati, come stabilito dal nuovo D.L. n. 85 del 28 maggio 2024. La selezione si svolgerà venerdì 23 gennaio alle ore 19.45 presso la Piscina Comunale di Sanremo. La partecipazione è consentita solo previa preiscrizione.

Il corso ha una durata complessiva di circa due mesi, per un totale di 100 ore di formazione, con tre lezioni settimanali in orario serale. La conclusione delle attività didattiche e l’esame finale sono previsti per il mese di aprile, con termine del corso fissato indicativamente al 20 aprile. Oltre alla preparazione tecnica e professionale, il corso consente agli studenti di usufruire di Crediti Formativi e, in base alle convenzioni attive, di vedersi riconosciute ore valide per il PCTO. È inoltre previsto un punteggio aggiuntivo nei bandi di concorso per i Corpi Militari.

I requisiti obbligatori per l’iscrizione sono: aver compiuto 16 anni alla data di iscrizione, non aver superato i 50 anni e non aver riportato condanne penali per reati con pena superiore a un anno. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 335 6814588 oppure scrivere all’indirizzo email fisa.liguria@fisasalvamentoacquatico.it