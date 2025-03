Sanremo, il Mercato annonario come polo del turismo gastronomico: la proposta di Confesercenti

Dopo la riunione che ha messo sul tavolo i tanti problemi della struttura commerciale del centro di Sanremo, arriva però uno spiraglio con una nuova proposta per il Mercato Annonario della città dei fiori. Arriva da Confesercenti che, proprio ieri pomeriggio ha incontrato l'Amministrazione comunale e con la quale cercherà di rilanciare un'area storica.

L'idea è quella di trasformare l'area in un luogo di aggregazione, oltre a un semplice punto di compravendita. Non si tratterà di una totale rivoluzione della zona, ma di un'aggiunta che vada a puntare sul turismo gastronomico, un tipo di vacanza che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni. "L'obiettivo è cercare uno sviluppo del mercato in un modo sostenibile - spiega Domenico Alessi - andando a integrare con attività che portino gente riempiendo gli spazi. Di qui l'incontro con l'ammistrazione, per parlare di un progetto che vada a richiamare quello che si vede già in altri mercati in Italia, investendo in quella che è la nostra tradizione culinaria".

Unire cibo e attrazione: è questa l'idea avanzata da Confesercenti, andando a ricalcare ciò che si vede in buona parte dei mercati italiani, che sono diventati un vero e proprio luogo di aggregazione, andando a creare quasi dei brand per i grandi mercati. Tutto ciò andrebbe a sposarsi con la crescita sempre maggiore che il turismo enogastronomico sta avendo negli anni, con un incremento stimato del 12% nell'ultimo anno e addirittura del 50% negli ultimi 10 anni.

Intanto, come evidenziato ieri dal segretario Sergio Scibilia, bisogna fare i conti con i 50 banchi vuoti e la poca appetibiltà degli stessi, ma l'idea di Confesercenti è sicuramente interessante e da valutar per il futuro.