Bordighera, trasporto pubblico locale: in commissione passa il nuovo accordo di programma

Passa in Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione a Bordighera il nuovo accordo di programma per la determinazione dei livelli di qualità e standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale per il bacino di Imperia per l'anno 2025-2034. La pratica è stata votata all'unanimità.

"E' un rinnovo che regione, provincia e comuni che fanno parte dell'ambito siglano per il prolungamento e il rinnovo del servizio pubblico locale a livello sovracomunale. La provincia di Imperia si attiva di conseguenza" - viene illustrato durante la commissione - "Bordighera stanzia 100mila euro, una cifra che è leggermente aumentata ma la struttura del programma è uguale, per garantire il servizio pubblico locale. L'affidatario è Riviera Trasporti. I meccanismi per stabilire le somme che ogni comune deve dare sono sempre uguali".

"Rt è disastrosa" - commenta il consigliere comunale di minoranza Fulvio Debenedetti - "Mancano gli autisti e così saltano le corse. Non è possibile che turisti e soprattutto anziani non possano spostarsi perché le corse non sono sempre garantite".