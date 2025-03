Segreteria comunale, in commissione passa la convenzione tra i comuni di Bordighera e Diano San Pietro

Passa in Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione, con un voto contrario e due astenuti, la convenzione tra i comuni di Bordighera e Diano San Pietro per il servizio in forma associata della segreteria comunale.

Bordighera continuerà, perciò, a condividere la segreteria generale. "Si va a rinnovare la convenzione con il comune di Diano San Pietro per il servizio in forma associata della segreteria comunale" - viene illustrato durante la commissione svoltasi questa mattina a Palazzo Garnier - "E' previsto il prolungamento della convenzione fino al termine del mandato dell'amministrazione. Rimane sostanzialmente tutto uguale a prima".

"Non credo che Bordighera debba avere un segretario condiviso" - commenta il consigliere comunale di maggioranza Mauro Bozzarelli che per questo motivo decide di votare contro - "Bordighera deve avere un suo segretario anche perché ne ha bisogno".

"La convenzione nasce in seguito all'assenza cronica dei segretari" - replica il sindaco Vittorio Ingenito - "E' una scelta che è sempre stata fatta a scavalco, tutte le amministrazioni che si sono succedute nel tempo l'hanno fatta".