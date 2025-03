Bordighera, settore finanziario e conto consuntivo anno 2024 sbarcano in commissione (Foto)

Settore finanziario e conto consuntivo anno 2024 tra i punti all'ordine del giorno della Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione svoltasi questa mattina a Palazzo Garnier a Bordighera.

Passa, con un voto astenuto, la comunicazione al consiglio comunale dell'approvazione della deliberazione della giunta comunale n. 29 del 11 febbraio 2025. "E' una delibera tecnica che è stata predisposta dalla Ragioneria" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "Partizione forniture annuale vincolato del comune con la prima variazione. Si riaprono tutte le voci di bilancio che vengono imputate a quelle che erano le voci di spesa".

Approvato, inoltre, con tre voti astenuti, il conto consuntivo per l'anno 2024. "La gestione 2024 del Comune chiude con un avanzo di amministrazione di 15.596.512,08 di cui disponibile 5.408.956,08" - dice il primo cittadino - "Ci sono stati diversi dati sui quali si possono fare delle valutazioni in ordine alle entrate dell'ente e ai maggiori incassi che sono stati recuperati dall'ufficio Tributi, che ringrazio, sulla tassa di soggiorno, non soltanto un numero di presenze sicuramente maggiore ma anche poi un'attività di controllo del territorio che ha concesso proprio il permesso di avere un +19 per cento rispetto all'anno precedente. Sono dati che hanno un loro peso. Così abbiamo visto anche sui controlli legati alla velocità, quindi, alla sanzione al codice della strada. Ci sono stati, comunque, anche maggiori ingressi, maggiori introiti, derivanti, per esempio, dai permessi di costruire che accumulati a quelli degli anni precedenti hanno poi generato questo avanzo che, vedremo meglio nella delibera successiva, è stato applicato con la seconda variazione di bilancio. L'ente è sano. Ha una sua capacità di investimento, che ha sicuramente migliorato negli anni, e anche quella che è la capacità di generare negozio che sono indispensabili. Nel corso degli anni si sono praticamente quasi azzerati i contributi che arrivano dal livello ministeriale e questo ha inciso in maniera notevole sulla necessità di un'autonomia positiva, l'ultima è stata la tassa di soggiorno ma era rimasto anche un Gep, che avevamo rispetto ad altri comuni, sull'imposta, sull'addizionale comunale. Grazie anche a questa attività abbiamo avuto la possibilità di generare questi risultati di amministrazione".