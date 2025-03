Centrale unica di committenza, in commissione Bordighera approva il rinnovo della convenzione con Ospedaletti

Approvato all'unanimità, in Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione, il rinnovo della convenzione per la centrale unica di committenza (CUC) tra i comuni di Bordighera e Ospedaletti per le procedure di acquisizione di lavoro, servizi e forniture.

"La Centrale Unica di Committenza è finalizzata a ottimizzare le procedure di gara e programmare centralmente acquisti e lavori anche nell'ottica delle economie di scala, razionalizzando le risorse umane, strumentali ed economiche a disposizione" - viene illustrato in commissione a Bordighera - "Possiamo, dunque, rinnovare la convenzione con il comune di Ospedaletti".

"Il comune di Bordighera ha già da tempo tutti i requisiti per procedere in autonomia per le procedure di gara ma in una logica di collaborazione e soprattutto per affidamenti di rapporti superiori è giusto e opportuno attivare la Centrale Unica di Committenza" - viene sottolineato - "Per l'attivazione di procedure di finanziamento finanziate, per esempio, da Pnrr il comune di Bordighera non può muoversi da solo. A maggior ragione è utile che il Comune prosegui la collaborazione".