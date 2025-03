Cooperazione territoriale, Bordighera nel "Gect Alpi del mare": adesione approvata in commissione

Tutti favorevoli all'adesione di Bordighera al gruppo europeo di cooperazione territoriale "GECT Alpi del mare". E' stata approvata oggi in Commissione per gli Affari Generali e la Programmazione.

"I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) seguono una regolamentazione a livello europeo" - è stato illustrato in commissione - "Sono stati creati per favorire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra gli Stati membri o le loro autorità regionali e locali. I GECT consentono a tali partner di attuare progetti comuni, condividere conoscenze e migliorare il coordinamento della pianificazione territoriale".

"Aderendo c'è la possibilità di raggiungere accordi. Ci sono molti comuni francesi e della provincia di Imperia che si sono già mossi in questo senso" - viene sottolineato - "L'obiettivo di un GECT consiste nell'agevolare e promuovere in particolare la cooperazione territoriale tra i suoi membri, comprese una o più linee di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE".