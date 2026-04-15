SìAmo Camporosso: "Degrado sulla pista ciclabile tra il ponte dell’Amicizia e via 1 Maggio, serve manutenzione urgente" (Foto)

"Degrado sulla pista ciclabile tra il ponte dell’Amicizia e via 1 Maggio, serve manutenzione urgente". Lo segnala SìAmo Camporosso.

Torna sotto i riflettori un tratto della pista ciclopedonale, situato tra il ponte dell’Amicizia e via 1 Maggio, al centro di nuove segnalazioni per le condizioni in cui versa. "E' uno dei tratti più frequentati del territorio comunale. Le immagini evidenziano una situazione di manutenzione carente, con staccionate in legno deteriorate e in alcuni casi riparate in modo provvisorio, presenza di fori e bulloni scoperti nel cemento a seguito di interventi non completati, oltre a tratti in cui la vegetazione risulta poco curata e invasiva" - sottolinea il gruppo consiliare di minoranza - "Particolarmente significativo anche lo stato di alcuni alberi presenti lungo il percorso: diverse piante risultano secche o in evidente stato di abbandono, nonostante siano accompagnate da targhe dedicate ai bambini nati, iniziativa che meriterebbe ben altra attenzione e rispetto".





"Una condizione che, oltre a incidere sul decoro urbano, solleva anche criticità sotto il profilo della sicurezza per pedoni e ciclisti che quotidianamente utilizzano la pista" - afferma il consigliere comunale di minoranza Maurizio Morabito - “Non è la prima volta che segnalo queste problematiche ma ad oggi non si è assistito a interventi risolutivi. Ciò che emerge è una generale mancanza di manutenzione del patrimonio pubblico e del verde".





Nel mirino anche l’operato dell’Amministrazione: “Si registra l’assenza degli assessori di riferimento, Aimone e Canale, sia sotto il profilo degli interventi che della programmazione. La pista ciclabile rappresenta un’infrastruttura importante per la mobilità sostenibile e per il tempo libero dei cittadini. Per questo viene richiesto un intervento urgente, volto al ripristino delle barriere, alla messa in sicurezza dei punti critici e a una manutenzione costante dell’area".