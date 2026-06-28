Treni in tilt sulla Genova-Ventimiglia: caldo, hacker e ritardi oltre l'ora e mezza

Patto per il Nord denuncia viggi trasformati in odissea per centinaia di turisti e pendolari diretti verso il Ponente. Sulla linea ferroviaria Genova-Savona, Ventimiglia, i treni sono stati costretti a procedere per lunghi e interminabili minuti a passo d'uomo.

La causa è stata una riduzione precauzionale della velocità, disposta dalla Sala Operativa a causa delle temperature eccezionalmente elevate, che hanno imposto limitazioni alla circolazione per motivi di sicurezza. I ritardi inizialmente annunciati, compresi tra 30 e 40 minuti, sono però rapidamente aumentati fino a superare l'ora e mezza, facendo saltare coincidenze e mandando in tilt i programmi di viaggio

A far infuriare i viaggiatori non sono stati soltanto i ritardi, ma anche la scarsità di informazioni. Molti aggiornamenti sono arrivati attraverso la chat "Osservatorio Pendolare", uno strumento naturalmente non accessibile alla maggior parte dei turisti stranieri.

La giornata nera arriva dopo un'altra emergenza che aveva già creato pesanti disagi: nelle ore precedenti, infatti, la circolazione ferroviaria era stata interessata anche dalle conseguenze di un attacco hacker, che aveva rallentato il sistema informatico. L'unica nota positiva, secondo i viaggiatori, è stata il corretto funzionamento dell'aria condizionata a bordo dei convogli, fondamentale considerate le temperature torride di questi giorni.

Un appello da Patto per il Nord al ministero dei trasporti al ministro Salvini e al vice Rixi: fatevi carico di queste gravi condizioni e piuttosto che pensare al ponte di Messina provvedete a migliorare ciò che ha sempre funzionato male.