Sanremo investe sul turismo: oltre 56 mila euro per promuovere la città in tutta Italia

Sanremo punta con decisione sulla promozione turistica e mette sul tavolo oltre 56 mila euro per rafforzare la propria immagine a livello nazionale. La Giunta comunale, con deliberazione approvata il 10 giugno, ha dato il via libera a un pacchetto di iniziative strategiche concordate nell’ambito del Tavolo del Turismo, nato dalla collaborazione tra il Comune e le associazioni di categoria.

L’investimento complessivo ammonta a 56.710 euro e sarà destinato a una serie di azioni mirate a valorizzare il territorio, gli eventi e le peculiarità che fanno della città dei fiori una delle mete più riconoscibili del panorama turistico italiano.

Il cuore dell’operazione sarà una campagna di marketing e comunicazione per l’estate 2026, dal valore di 50 mila euro, che interesserà alcune delle regioni italiane considerate strategiche per il bacino turistico sanremese: Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio e Campania. La promozione si svilupperà attraverso testate giornalistiche, redazionali online, clip video, banner pubblicitari, servizi radiofonici, televisivi e articoli sulla carta stampata.

Accanto a questa iniziativa, il Comune ha deciso di investire anche in un’azione più mirata sul fronte del turismo sostenibile: 6.710 euro saranno infatti destinati all’acquisto di uno spazio redazionale sulla rivista Più Salute e Benessere, allegata a Il Sole 24 Ore e disponibile anche online. Una scelta che punta a intercettare un pubblico sensibile ai temi dell’outdoor, delle attività all’aria aperta e della mobilità dolce.

Le risorse saranno coperte attraverso i fondi dell’Assessorato al Turismo e, in parte, grazie all’avanzo vincolato dell’imposta di soggiorno, strumento che il Comune utilizza per finanziare azioni di sviluppo e promozione del comparto turistico.

La delibera si inserisce nel solco delle linee programmatiche dell’amministrazione comunale, che individuano nel turismo uno dei settori chiave per la crescita economica e per il rafforzamento dell’identità cittadina, anche nel segno del brand “Sanremo Città della Musica”.

L’obiettivo è chiaro: consolidare il posizionamento della città come destinazione d’eccellenza, puntando non solo sul mare e sui grandi eventi, ma anche su cultura, sport e percorsi outdoor, in una strategia sempre più orientata alla diversificazione dell’offerta e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.