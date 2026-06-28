Corpo illuminante precipita sulla carreggiata, SìAmo Camporosso chiede verifiche su tutti gli impianti analoghi (Foto)

"Dopo la caduta di un corpo illuminante chiediamo verifiche su tutti gli impianti analoghi" - dice il gruppo consiliare "Sì Amo Camporosso", composto dai consiglieri comunali di minoranza Maurizio Morabito, Domenica Arsì e Marco Bertaina, che ha presentato una richiesta formale al Comune affinché venga avviata una verifica straordinaria su tutti gli impianti di illuminazione pubblica realizzati con la stessa tipologia di palo e di corpo illuminante di quello interessato dal recente distacco avvenuto in via Verdi.

L'episodio, verificatosi l'altro ieri, ha visto il distacco di una plafoniera che è precipitata sulla carreggiata. Fortunatamente non si sono registrati feriti o danni a persone e veicoli. L'Amministrazione è intervenuta tempestivamente mettendo in sicurezza il palo e rimuovendo il corpo illuminante. "Apprezziamo il rapido intervento di messa in sicurezza" – dichiarano i consiglieri del gruppo – "ma riteniamo che un episodio di questo tipo debba portare ad un controllo approfondito e non limitarsi al solo punto in cui si è verificato il distacco".

Per questo motivo il gruppo ha chiesto che il Comune "disponga verifiche tecniche su tutti i punti luce presenti in via Verdi e che tali controlli vengano estesi anche alle altre vie di Camporosso dove è installato lo stesso modello di impianto di illuminazione". Nella richiesta protocollata viene, inoltre, domandata "la trasmissione di una relazione tecnica contenente il numero dei punti luce controllati, l'elenco delle vie interessate dalle verifiche, l'esito degli accertamenti effettuati, le eventuali criticità riscontrate e gli interventi eseguiti o programmati".



