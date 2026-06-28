Rettifica sui disagi ferroviari della linea Genova–Ventimiglia

In riferimento all’articolo relativo ai presunti gravi disagi sulla linea ferroviaria Genova–Savona–Ventimiglia, attribuiti a rallentamenti causati dalle alte temperature e aggravati da un presunto attacco hacker, si precisa quanto segue.

Da verifiche effettuate con Trenitalia è emerso che, nella giornata odierna, non si sono registrati ritardi della portata indicata nell’articolo, né risultano rallentamenti superiori all’ora e mezza riconducibili alle cause descritte.

Inoltre, il riferimento a un “attacco hacker” come elemento concomitante ai disagi è privo di attinenza temporale, poiché l’episodio richiamato risale all’ottobre 2025 e non ha alcuna correlazione con la circolazione ferroviaria della giornata oggetto dell’articolo.

Le informazioni diffuse da Patto per il Nord, così come riportate, risultano pertanto non suffragate da riscontri oggettivi e hanno generato una rappresentazione non corrispondente ai fatti.