Sanremo, pubblicato il bando per messo notificatore – autista

E’ pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it) il nuovo bando di concorso per “Messo Notificatore – Autista” (link https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archivio22_bandi-di concorso_0_25507_639_1.html)

La figura svolgerà il duplice ruolo di “Messo Notificatore” e “Autista Istituzionale”: effettuerà la consegna e la notificazione degli atti dell'amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni, alternando la conduzione di autovetture dell’ente a disposizione del sindaco, della giunta comunale e degli organi istituzionali o loro delegati per esigenze di servizio e di rappresentanza, e la collaborazione nella gestione dell'autoparco comunale.

Possono partecipare alla selezione coloro che possiedono il diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) unitamente ad un titolo di studio superiore o a un'attestazione di qualifica professionale legalmente riconosciuta coerente con il profilo.

E' necessario possedere patente di guida di categoria B senza limitazioni e non avere preclusioni a condurre autoveicoli e motocicli entro i 125cc.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente tramite piattaforma di Reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it), con le modalità dettagliatamente descritte all’art 5 del bando, entro il 10 agosto 2026.

Si allega il bando.