Sondaggio di Amaie Energia a Sanremo sulla raccolta rifiuti: per capire abitudini dei cittadini e della loro percezione del servizio

Amaie Energia torna a misurare il gradimento dei cittadini sui servizi di igiene urbana e lo fa ampliando in modo significativo il raggio d'azione dell'iniziativa. Dopo l'esperienza dello scorso anno, l'azienda ha infatti avviato una nuova indagine di customer satisfaction, estesa non solo a Sanremo ma anche ai Comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare e San Lorenzo al Mare, coinvolgendo un campione complessivo di 10mila utenti. L'obiettivo è raccogliere opinioni e valutazioni sul sistema di raccolta e spazzamento dei rifiuti, verificando il livello di soddisfazione rispetto ai servizi di igiene urbana e, in particolare, al funzionamento del sistema delle ecoisole, già presente da tempo nei diversi territori interessati.

L'indagine non riguarda esclusivamente i residenti. Quest'anno il sondaggio è stato infatti esteso anche ai non residenti, così da ottenere un quadro ancora più ampio sulla percezione dei servizi da parte di chi vive o frequenta abitualmente i Comuni coinvolti. Al momento, però, non sono stati resi noti i criteri con cui è stato selezionato il campione degli intervistati, mentre è stato confermato che, una volta conclusa la rilevazione, i risultati saranno dapprima condivisi con le amministrazioni comunali interessate e successivamente destinati alla divulgazione pubblica.

Il questionario entra nel dettaglio delle abitudini degli utenti e della loro percezione del servizio. Agli intervistati viene innanzitutto chiesto quale sistema utilizzino abitualmente tra ecoisole, raccolta porta a porta e cassonetti dotati di chiave. Successivamente vengono richieste valutazioni sull'efficacia del sistema delle ecoisole, sul livello di soddisfazione generale per il servizio di nettezza urbana e sulla pulizia delle strade. Spazio anche alla conoscenza degli ecopunti, al loro utilizzo e al gradimento del servizio offerto, con l'obiettivo di individuare eventuali punti di forza e criticità.

L'indagine affronta inoltre alcuni aspetti legati ai comportamenti individuali e alla sensibilità ambientale. Tra le domande figura quella relativa a quale abitudine rappresenti maggiormente il rispetto per la città in cui si vive, oltre alla percezione dei cittadini sull'effettivo riciclo dei rifiuti differenziati. Agli utenti viene poi chiesto di esprimere un giudizio sul lavoro svolto da Amaie Energia e di indicare quale definizione descriva meglio l'azienda, fornendo così elementi utili anche sul rapporto di fiducia tra gestore e cittadini.

Una sezione specifica è dedicata alla comunicazione. Gli intervistati devono infatti indicare se ritengano che i servizi di Amaie Energia siano migliorati nel tempo, se si considerino sufficientemente informati sulle regole della raccolta differenziata e attraverso quali canali reperiscano informazioni sugli orari e sui servizi dell'azienda. Viene inoltre richiesto un giudizio sulla qualità della comunicazione rivolta ai cittadini, con l'obiettivo di valutare l'efficacia delle attività informative e individuare eventuali margini di miglioramento.

Nella parte conclusiva del questionario vengono richiesti alcuni dati anagrafici essenziali, come l'anno di nascita e l'indicazione se l'intervistato risieda a Sanremo in una prima o in una seconda casa. L'ultima domanda lascia spazio a suggerimenti e osservazioni libere, invitando i partecipanti a indicare in che modo Amaie Energia potrebbe migliorare il servizio offerto. Una volta completata l'elaborazione dei dati, gli esiti dell'indagine saranno presentati ai Comuni coinvolti e, successivamente, dovrebbero essere resi pubblici, offrendo così un quadro aggiornato sul livello di soddisfazione degli utenti e sulle possibili linee di sviluppo dei servizi di raccolta dei rifiuti nell'intero ambito interessato.