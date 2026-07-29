Bordighera, controlli sull'imposta di soggiorno: 19 verbali ai gestori, ma sono già 73 le sanzioni elevate nel 2026

Prosegue l'attività di controllo della Polizia Locale di Bordighera sul comparto turistico. L'ultimo bilancio riguarda l'imposta di soggiorno: al termine del terzo e ultimo ciclo di verifiche sulle dichiarazioni relative al primo trimestre del 2026 sono stati elevati 19 verbali di violazione amministrativa nei confronti di altrettanti gestori di strutture ricettive.

Gli accertamenti, conclusi con la relazione di servizio del 24 luglio, hanno interessato 80 profili di gestori che avevano presentato dichiarazioni con un importo superiore a zero attraverso il portale comunale. Gli agenti incaricati del settore locazioni turistiche e imposta di soggiorno hanno verificato la correttezza degli adempimenti previsti dal regolamento comunale.

Dalle verifiche è emerso che diversi operatori non avevano generato la quietanza telematica tramite il software comunale e non avevano utilizzato la sezione dedicata ai "dati ospiti" per registrare i nominativi delle persone soggiornanti. Irregolarità che hanno portato alla contestazione delle 19 violazioni amministrative. Il regolamento comunale stabilisce infatti che gli ospiti debbano essere registrati sul portale entro 24 ore dall'arrivo e che la relativa quietanza venga emessa entro il momento del check-out.

Ma il dato più significativo riguarda l'attività complessiva svolta dalla Polizia Locale nel corso del primo semestre del 2026. I due agenti incaricati del settore hanno infatti già elevato 73 verbali per violazioni amministrative, effettuato 70 verifiche richieste dalla Regione Liguria per accertare la regolarità delle aperture delle attività ricettive e ispezionato 180 strutture sulle circa 450 presenti sul territorio comunale. Un lavoro che dovrà proseguire nei prossimi mesi per completare i controlli sull'intero patrimonio ricettivo cittadino.

"Nel pieno della stagione estiva è ancora più importante garantire un sistema turistico organizzato, trasparente e rispettoso delle regole", sottolinea l'amministrazione comunale, ricordando come l'imposta di soggiorno rappresenti una risorsa destinata a finanziare servizi, promozione turistica, eventi e decoro urbano. "I controlli non sono rivolti contro le strutture ricettive, ma servono a tutelare la grande maggioranza degli operatori che lavora con correttezza, garantendo condizioni di concorrenza leale".

L'assessore alla Polizia Locale Massimiliano Bassi, a nome dell'amministrazione, ha infine ringraziato gli agenti impegnati nelle verifiche "per la professionalità e la precisione con cui svolgono un'attività fondamentale, soprattutto durante il periodo estivo". L'obiettivo, conclude il Comune, è continuare a far crescere Bordighera come una destinazione turistica "accogliente, sicura e ben organizzata".

Parallelamente ai controlli, Palazzo Garnier ha inviato una comunicazione ai gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi invitandoli a verificare la propria posizione riguardo alla dichiarazione telematica annuale dell'imposta di soggiorno per gli anni dal 2020 al 2025. Chi dovesse riscontrare omissioni potrà regolarizzare la propria posizione entro il 31 agosto 2026 tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate.